Рекламодателям

Производство инновационной оконной терморамки принесло новосибирской компании победу в конкурсе и многомиллионный грант

  • 23/05/2022, 16:45
новости бизнеса
Новосибирская компания «Вармекс» является одним из крупнейших в России производителей и поставщиков высококачественных полуфабрикатов и профильно-погонажных изделий из полимеров для производства стеклопакетов, монтажа и отделки оконных и дверных проемов, а также имеет собственное производство ПВХ-гранул.

Успех предприятия продиктован активным развитием по созданию и внедрению с 2015 года собственной инновационной продукции по таким направлениям, как система отделки откосов, влагостойкие двери и производство дистанционной рамки. К слову, последнее – ключевая область деятельности на сегодняшний день. Так, новые технологичные решения, инженерные и производственные идеи весомо увеличивали потенциал развития «Вармекс» и в 2019 году специалистами компании был разработан новый вид дистанционной рамки «теплый край» – Warmex PRO.

По результатам испытаний Warmex PRO обладает доказанными теплотехническими и функциональными свойствами, которые соответствуют всем международным стандартам энергоэффективности и являются неотъемлемым элементом современных решений при проектировании светопрозрачных конструкций. Продукт не имеет конкурентов в РФ, имеет ряд преимуществ (лучше рамок из алюминия, например), а на европейском рынке технически не уступает существующим аналогам.

В 2022 году компания «Вармекс» приняла участие в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, проект по расширению производства дистанционной рамки получил высокую экспертную оценку и был рекомендован к финансированию.

«Безусловно, мы рады решению Фонда содействия инновациям и благодарны экспертам за поддержку нашей заявки по программе Коммерциализация на развитие продукта Warmex Pro. Выделение бюджетных средств в размере 20 млн. руб. с паритетным софинансированием со стороны компании позволит не только существенно расширить производственные мощности по выпуску «теплой» рамки Warmex Pro и комплектующих к ней, но и реализовать дополнительные этапы тех процесса, которые позволят сократить себестоимость выпуска и сделать продукт более доступным. Продукт востребован, он органично вписывается в существующие тренды энергоэффективности. И особенно хочется отметить тот факт, что в текущих условиях тотального внешнего давления на российскую экономику в стране реально настроены и работают механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Работа Фонда – яркий тому пример» –  прокомментировал коммерческий директор ООО «Вармекс», Павел Историн.

На сегодняшний день ООО «Вармекс» – это крупное производство, ориентированное на производство конкурентоспособной продукции. Отлаженные технологичные процессы и экспертное понимание специфики оконного рынка позволяют утверждать о возможности обеспечения текущих потребностей стеклопакетных производств, как минимум, в России. В планах компании расширение ассортимента внутри сформированных продуктовых направлений и наращивание доли продаж на отечественном и зарубежных рынках.

Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Консультации по грантовым программам можно получить в Новосибирском областном инновационном фонде, региональном представительстве Фонда содействия инновациям.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд»

190

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : меры поддержки иновации


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Население области «не хочет» газифицироваться

Несмотря на программу догазификации и «бесплатную трубу до забора».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

Одно из наиболее частых явлений — заболевания системы кровообращения.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Депутатом Заксобрания стал бывший «социальный» министр

За него проголосовали более 60% избирателей.
Читать статью >>
Русфонд

Русфонд собирает средства на лечение маленькой девочки с диагнозом ДЦП

Не хватает — 185 240 рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Население области «не хочет» газифицироваться

23/05/2022, 16:54

В Новосибирске появилась ипотека 5,5%: на квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

23/05/2022, 15:32

Биотехнопарк Кольцово получил более 10 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года

23/05/2022, 14:48

Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

23/05/2022, 14:27
Популярное

В этом году фотографий с «Сибирских Мальдив» не будет

23/05/2022, 17:10

Для новосибирцев открыта горячая линия по вопросам детского отдыха

23/05/2022, 13:16

Каким будет лето 2022 в Новосибирске

22/05/2022, 10:00

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23/05/2022, 16:36

Дача на связи: МТС прокачала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

23/05/2022, 15:32

За 1 квартал 2022 года АО «РЭС» ввело в эксплуатацию десятки объектов после реконструкции

23/05/2022, 14:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска