Производство инновационной оконной терморамки принесло новосибирской компании победу в конкурсе и многомиллионный грант

Успех предприятия продиктован активным развитием по созданию и внедрению с 2015 года собственной инновационной продукции по таким направлениям, как система отделки откосов, влагостойкие двери и производство дистанционной рамки. К слову, последнее – ключевая область деятельности на сегодняшний день. Так, новые технологичные решения, инженерные и производственные идеи весомо увеличивали потенциал развития «Вармекс» и в 2019 году специалистами компании был разработан новый вид дистанционной рамки «теплый край» – Warmex PRO.

По результатам испытаний Warmex PRO обладает доказанными теплотехническими и функциональными свойствами, которые соответствуют всем международным стандартам энергоэффективности и являются неотъемлемым элементом современных решений при проектировании светопрозрачных конструкций. Продукт не имеет конкурентов в РФ, имеет ряд преимуществ (лучше рамок из алюминия, например), а на европейском рынке технически не уступает существующим аналогам.

В 2022 году компания «Вармекс» приняла участие в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, проект по расширению производства дистанционной рамки получил высокую экспертную оценку и был рекомендован к финансированию.

«Безусловно, мы рады решению Фонда содействия инновациям и благодарны экспертам за поддержку нашей заявки по программе Коммерциализация на развитие продукта Warmex Pro. Выделение бюджетных средств в размере 20 млн. руб. с паритетным софинансированием со стороны компании позволит не только существенно расширить производственные мощности по выпуску «теплой» рамки Warmex Pro и комплектующих к ней, но и реализовать дополнительные этапы тех процесса, которые позволят сократить себестоимость выпуска и сделать продукт более доступным. Продукт востребован, он органично вписывается в существующие тренды энергоэффективности. И особенно хочется отметить тот факт, что в текущих условиях тотального внешнего давления на российскую экономику в стране реально настроены и работают механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Работа Фонда – яркий тому пример» – прокомментировал коммерческий директор ООО «Вармекс», Павел Историн.

На сегодняшний день ООО «Вармекс» – это крупное производство, ориентированное на производство конкурентоспособной продукции. Отлаженные технологичные процессы и экспертное понимание специфики оконного рынка позволяют утверждать о возможности обеспечения текущих потребностей стеклопакетных производств, как минимум, в России. В планах компании – расширение ассортимента внутри сформированных продуктовых направлений и наращивание доли продаж на отечественном и зарубежных рынках.

Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Консультации по грантовым программам можно получить в Новосибирском областном инновационном фонде, региональном представительстве Фонда содействия инновациям.