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Население области «не хочет» газифицироваться

  • 23/05/2022, 16:54
Автор:
новости Новосибирска
Несмотря на программу догазификации и «бесплатную трубу до забора».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам районов активизировать агитработу с местным населением в части догазификации их домов.

Нам в течение 20222023 годов предстоит подключить более 60 тысяч домовладений, столько семей смогут получить газ бесплатно до каждого земельного участка, заявил губернатор. Чтобы эту работу выполнить, необходимо организовать первый шаг подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. Необходимо активизировать разъяснительную кампанию, чтобы быстрее собрать все необходимые заявки.

Как напомнил глава региона, в настоящее время для удобства граждан действуют несколько способов подачи заявки: напрямую в газовую компанию, обслуживающую населенный пункт, через портал «Госуслуги» и с 1 июня через филиал системы МФЦ.

Просьба: довести эту информацию до каждого жителя населенного пункта, где большой газ уже есть, чтобы нам быстрее выполнить работы желательно в течение летнего периода этого года, чтобы у большинства семей в преддверии зимы было газовое отопление, говорит губернатор.

По информации регионального МинЖКХ, за истекшую неделю в ведомство поступили 185 заявок на догазификацию от жителей области, заключены 222 договора.

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В то же время, как следует из комментариев жителей области в соцсетях, «нежелание» газифицироваться и подавать соответствующие заявки вызвано отнюдь не недостатком информации, а тем, что «щедрость» газовых компаний и областных чиновников заканчивается после линии границы участка. Оттуда и до дома трубу приходится тянуть уже за собственные средства, что многим не по карману, особенно в сельской местности.

Как хитро придумали: «бесплатно до каждого земельного участка», а там дальше накрутят на каждый сантиметр от души, пишет один из жителей региона. Это как организовать бесплатный транспорт до кредитных организаций. Все для народа!

Пользователи в соцсетях предлагают органам власти и прокуратуре провести проверку обоснованности установления тарифов на проведение газа «от забора и до дома», а также прочих услуг, которые газовые компании включают в пакет обязательных. К примеру, новосибирцы на сайтах отзывов активно жалуются на цены и условия договоров компании ООО «Городские газовые сети».

Между тем, выступая на минувшей неделе на форуме «Сибэкопром» в Новосибирск, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова отметила, что власти региона стимулируют население переходить на электроотопление, чтобы уменьшить выброс вредных примесей в атмосферу. А в середине мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках проекта «Чистый воздух» регионы смогут получить федеральное финансирование на строительство и реконструкцию электросетей для подключения к ним жилых домов. Эксперты отмечают, что проведение электроотопления в частные дома сегодня обходится в несколько раз дешевле, чем газового.

 

Ранее редакция сообщала о том, что жители новых коттеджных поселков под Новосибирском все чаще выбирают подключение к электроотоплению,  игнорируя газ, даже если он подведен в поселок.

Фото с сайта МинЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : общество газификация бизнес


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