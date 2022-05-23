Население области «не хочет» газифицироваться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам районов активизировать агитработу с местным населением в части догазификации их домов.

— Нам в течение 2022—2023 годов предстоит подключить более 60 тысяч домовладений, столько семей смогут получить газ бесплатно до каждого земельного участка, — заявил губернатор. — Чтобы эту работу выполнить, необходимо организовать первый шаг — подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. Необходимо активизировать разъяснительную кампанию, чтобы быстрее собрать все необходимые заявки.

Как напомнил глава региона, в настоящее время для удобства граждан действуют несколько способов подачи заявки: напрямую в газовую компанию, обслуживающую населенный пункт, через портал «Госуслуги» и с 1 июня — через филиал системы МФЦ.

— Просьба: довести эту информацию до каждого жителя населенного пункта, где большой газ уже есть, чтобы нам быстрее выполнить работы желательно в течение летнего периода этого года, чтобы у большинства семей в преддверии зимы было газовое отопление, — говорит губернатор.

По информации регионального МинЖКХ, за истекшую неделю в ведомство поступили 185 заявок на догазификацию от жителей области, заключены 222 договора.

— Как хитро придумали: «бесплатно до каждого земельного участка», а там дальше накрутят на каждый сантиметр от души, — пишет один из жителей региона. — Это как организовать бесплатный транспорт до кредитных организаций. Все для народа!

В то же время, как следует из комментариев жителей области в соцсетях, «нежелание» газифицироваться и подавать соответствующие заявки вызвано отнюдь не недостатком информации, а тем, что «щедрость» газовых компаний и областных чиновников заканчивается после линии границы участка. Оттуда и до дома трубу приходится тянуть уже за собственные средства, что многим не по карману, особенно в сельской местности.

Пользователи в соцсетях предлагают органам власти и прокуратуре провести проверку обоснованности установления тарифов на проведение газа «от забора и до дома», а также прочих услуг, которые газовые компании включают в пакет обязательных. К примеру, новосибирцы на сайтах отзывов активно жалуются на цены и условия договоров компании ООО «Городские газовые сети».

Между тем, выступая на минувшей неделе на форуме «Сибэкопром» в Новосибирск, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова отметила, что власти региона стимулируют население переходить на электроотопление, чтобы уменьшить выброс вредных примесей в атмосферу. А в середине мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках проекта «Чистый воздух» регионы смогут получить федеральное финансирование на строительство и реконструкцию электросетей для подключения к ним жилых домов. Эксперты отмечают, что проведение электроотопления в частные дома сегодня обходится в несколько раз дешевле, чем газового.

Ранее редакция сообщала о том, что жители новых коттеджных поселков под Новосибирском все чаще выбирают подключение к электроотоплению, игнорируя газ, даже если он подведен в поселок.