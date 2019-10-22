Производство инновационных товаров в регионе продолжает снижаться

В январе – сентябре 2019 года организациями Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 6,2 млрд. рублей, что на 33,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила около 1% (в январе – сентябре 2018 года – 1,5%).

При этом, большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств – 89,5% (в январе – сентябре 2018 года – 92,9%).

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