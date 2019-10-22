Сколько можно заработать на иммиграционном бизнесе?

Цифры станут еще более впечатляющими, если брать не общую выборку, а только возрастную категорию от 15 до 29 лет. Там этот показатель равняется 44%.Однако решаются на это далеко не все, ведь переезд представляется довольно хлопотным делом. И тогда на помощь приходят специализированные агентства. Они помогают людям исполнить мечту и изменить жизнь к лучшему.

Иммиграционный бизнес сейчас одна из самых востребованных ниш. Спрос в ней повышается с каждым годом. Спектр услуг здесь огромен – от помощи в оформлении тур.виз до полного сопровождения при переезде. Разумеется, второе гораздо перспективнее. Ведь документы для отпуска человек может заполнить сам или доверить это оператору, который оформляет тур. А вот полноценная иммиграция без помощи опытных специалистов – дело сложное и рисковое.

Какой должна быть успешная иммиграционная компания?

Одним из лидеров этого рынка является компания «Второй Паспорт». Её головной офис расположен в Нью-Йорке, а филиалы есть во многих странах СНГ. Успех объясняется просто: самый большой выбор стран и самая широкая линейка предложений.

70 стран, пригодных для иммиграции, предложат вам здесь на выбор. От самых популярных – США и Западной Европы. До самых экзотических – например, Филиппины или Марокко. Это особенно ценно, когда клиент еще не до конца определился, куда именно хочет переехать. Менеджеры компании помогут сравнить программы и выбрать ту, по которой больше всего шансов получить положительное решение.

Самый исчерпывающий список услуг – еще одно достоинство «Второго Паспорта». Учеба за границей, брак с иностранцем, открытие зарубежного филиала, сезонная или постоянная работа, политическое убежище, гранты на стартапы и научные исследования, лечение и роды за рубежом…. И это далеко не полный список того, что вы можете здесь найти. «Второй Паспорт» – это настоящие эксперты в области иммиграции, а их сайт можно смело назвать «иммиграционной википедией».

Социальная адаптация – это еще один из плюсов, который существенно облегчает жизнь клиентам. В это понятие входит целый комплекс действий – встреча в аэропорту, поиск жилья, сопровождение в походах по различным инстанциям, трудоустройство, языковые курсы, определение детей в школу и многое другое. То есть всё, что порождает основной стресс при переезде. В незнакомой стране такая услуга еще и позволяет существенно сэкономить деньги. Ведь не зная тамошних правил, люди теряют кучу времени и переплачивают втридорога там, где можно было минимизировать затраты. Поэтому местный гид просто необходим!

Как начать этот бизнес?

Офисы «Второго Паспорта» работают в России, Украине, Беларуси. Также есть представительства и в Средней Азии – в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Сейчас планируется расширение, и требуются инициативные люди, которые могли бы запустить новые филиалы в своем городе.

В первую очередь, интересуют те страны СНГ, где компания еще не представлена – Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Туркменистан. Но также приветствуется и создание офисов в тех странах, где уже ведется работа. Ведь городов много и еще не все они есть в списке активных. А в мегаполисах с миллионным и выше населением есть потребность в нескольких точках одновременно.

Такой вариант отлично подходит для тех, кто только делает первые шаги в предпринимательстве и боится наделать ошибок. А также для тех, кто хочет быстро запустить бизнес и начать получать с него прибыль. Ведь выход на самоокупаемость здесь предполагается через 2-4 месяца, а окупаемость инвестиций планируется, начиная с 4-6 месяца. Чистая прибыль при этом равна, в среднем, $8 000/мес.

Сумма не случайно считается в долларах. Ведь фактически вы становитесь совладельцем филиала американской компании. Конечно, клиенты будут рассчитываться с вами в национальной валюте. Но и подход к работе, и заработок будут на зарубежном уровне. Вы можете лично приехать на стажировку в Нью-Йорк. А при долгой и плодотворной совместной работе, в будущем, возможно также и получение грин карты для лучших партнеров компании.

Становясь руководителем офиса, вы получаете подробную схему работы и обучение по ней. Куратор отвечает на ваши вопросы и помогает наладить работу. Главный офис занимается общей рекламой и работает над узнаваемостью бренда. Вам же придется сделать только местную рекламу по своему городу. Вся ваша работа с клиентами будет заключаться в их поиске и первичной консультации. Дальше им будут заниматься профильные специалисты в зависимости от запроса. А с каждого клиента вы будете получать 70% от комиссии.

Что касается вложений, то понадобится около $8500. На взнос компании уйдет $7500. И еще около $1000 на аренду помещения и другие расходы. Однако эти затраты стоят того. Ведь для создания аналогичной сети самостоятельно вам понадобилась бы гораздо большая сумма. Поиск иммиграционных адвокатов в каждой стране, создание CRM-системы, пиар, разработка сайта и поддержание его в рабочем состоянии – все это требует не только больших расходов, но и колоссального количества времени и сил. Здесь же вы получаете полностью отлаженные процессы.

Иммиграционный бизнес – это отличная возможность начать своё прибыльное дело и помочь людям сделать их жизнь лучше!