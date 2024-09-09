Виталий Витухин получил третье уголовное дело

В отношении экс-руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Новосибирска возбуждено третье уголовное дело. Следствие полагает, что Витухин не принял меры по расторжению договора с ООО «Объединение 24», хотя концессионер не исполнял взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных бань. В итоге бюджету города был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей.

Напомним, Виталия Витухина задержали 3 июня, 5 июня он должен был покинуть свой пост по собственному желанию. По версии следствия, подсудимый принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении теперь него было возбуждено два уголовных дела.

Мэрия заключила договор с ООО «Объединение 24» на реконструкцию муниципальных бань, расположенных по адресам ул. Вересаева, 2б и ул. 25 лет Октября, 19, в 2018 году. Компания была единственным участником конкурса. В мэрии подчеркивали, что передача муниципальных бань в концессию позволит решить задачу сохранения этих социально значимых объектов и содержания зданий в надлежащим состоянии без увеличения нагрузки на бюджет города. По подсчетам специалистов, передача в концессию муниципальных бань № 25 (на ул. 25 лет Октября в Калининском районе, площадь здания 947,7 кв. метра) и № 23 (на ул. Вересаева, 2б в Первомайском районе, площадь здания 746,7 кв. метра) позволит ежегодно экономить около 8,14 млн рублей средств бюджета города. При этом сами объекты останутся в муниципальной собственности. Расчетный объем инвестиций в ценах 2018 года составлял 60 млн рублей, срок концессии — 35 лет. За этот период в бюджет города должны были поступить 10,7 млн рублей концессионной платы.

В 2021 году аудиторы КСП выявили много нарушений в банной концессии, а также рекомендовали мэрии обратиться в суд. В частности аудиторы отметили, что компания оказывала услуги в объектах, которые не введены в эксплуатацию, а бюджет не получал за это ни копейки.

В ноябре 2023 года аудиторы КСП заявляли, что у мэрии Новосибирска только один удачный опыт передачи бань в концессию. Депутаты предлагали отказаться от передачи оставшихся бань концессионерам и провести их ремонт за счет бюджета.

Сейчас в судах рассматриваются несколько исков мэрии к ООО «Объединение 24» и ее дочерним компаниям.

Ранее редакция сообщала о том, что Виталия Витухина оставили в СИЗО до начала октября.