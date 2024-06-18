Прокуратура добилась предоставления жилья пенсионерке в Новосибирской области

В Северном районе Новосибирской области суд обязал местные власти предоставить пенсионерке новое жильё.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина проживает в аварийном доме. Техническое состояние несущих конструкций здания представляет опасность для жизни и здоровья жильцов. Однако местные власти не спешили переселять пенсионерку.
Тогда прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации сельского поселения. В заявлении содержалось требование предоставить женщине благоустроенное жильё.
Суд удовлетворил иск прокурора. Теперь прокуратуре предстоит проконтролировать, чтобы судебное решение было выполнено.
Ранее редакция сообщала о том, что замглавы администрации наказали за игнорирование обращения жителя Новосибирска.
Источник фото:Прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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