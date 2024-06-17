Замглавы администрации наказали за игнорирование обращения жителя Новосибирска

Замглавы администрации Центрального округа Новосибирска привлекли к административной ответственности за игнорирование обращения местного жителя.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что мужчина обратился в органы власти района с просьбой разобраться с нарушением жилищного законодательства. Однако местные чиновники проигнорировали его обращение, даже не ответив ему. Копию обращения в областную ГЖИ также никто не отправил.

— По результатам проверки прокурором в отношении заместителя главы администрации Центрального округа по Заельцовскому, Железнодорожному и Центральному районам Новосибирска возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», — рассказали в надзорном ведомстве.

Решением суда замглавы округа привлечена к административной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирской области после вмешательства прокурора многодетная семья в Краснозерском районе получила землю. Ранее администрация отказывала выделить участок из-за развода супругов.