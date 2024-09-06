Прокуратура добилась в суде демонтажа незаконного пирса под Новосибирском

Прокуратура Бердска потребовала в суде снести пирс, который был построен незаконно в водоохранной зоне. Фемида встала на сторону правоохранителей.
– Прокуратура следит за тем, чтобы судебное решение было исполнено, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ведомство выяснило, что на участке акватории Новосибирского водохранилища был незаконно размещён пирс. При этом его владелец не имел договора о водопользовании.
До этого Росприроднадзор потребовал от владельца освободить самовольно занятую акваторию водного объекта, но требование не было выполнено.
Ранее редакция сообщала о том, что утонувший катер подняли со дна Оби на набережной в Новосибирске. Он представлял опасность для окружающей среды.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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