Прокуратура добилась в суде демонтажа незаконного пирса под Новосибирском

Прокуратура Бердска потребовала в суде снести пирс, который был построен незаконно в водоохранной зоне. Фемида встала на сторону правоохранителей.

– Прокуратура следит за тем, чтобы судебное решение было исполнено, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство выяснило, что на участке акватории Новосибирского водохранилища был незаконно размещён пирс. При этом его владелец не имел договора о водопользовании.

До этого Росприроднадзор потребовал от владельца освободить самовольно занятую акваторию водного объекта, но требование не было выполнено.

Ранее редакция сообщала о том, что утонувший катер подняли со дна Оби на набережной в Новосибирске. Он представлял опасность для окружающей среды.