Новосибирская область ждет одобрения особой экономической зоны к концу года

До конца 2024 года Новосибирская область рассчитывает получить решение по созданию на территории региона особой экономической зоны (ОЭЗ) Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Мы поправили почти все замечания, которые получили по заявке о создании ОЭЗ от Минэкономразвития РФ. Коллеги правят нормативку, — отметил министр. — Думаю, что до конца 2024 года будет принято решение о создании в регионе особой экономической зоны. Сейчас мы находимся в процессе набора резидентов.

Напомним, создание частной особой экономической зоны (ОЭЗ) запланировали под Новосибирском. Она должна появиться на стыке двух районов: Новосибирского и Коченевского. Общая площадь будет составлять более 400 га. На данный момент известно, что в строительство инфраструктуры собирается вложиться управляющая компания — ООО «Северный парк развитие».

Якорным резидентом объекта станет ТЛЦ «Сибирский», его территория войдет в преференциальную зону. В августе компания запустила вторую очередь проекта и сейчас реализует третью.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение по которому резидентом ОЭС станет завод по производству тротуарной плитки — подразделение ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень». Директора ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максима Передреева отмечал, что на заводе в Новосибирской области будет использоваться современное оборудование и новейшие технологии. Предприятие планирует производить более 900 тыс. квадратных метров тротуарной плиты в год. Номенклатура завода будет включать более 100 видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов. Заявленный объём инвестиций в проект — 1,97 млрд рублей.

В правительстве региона сообщали, что ОЭЗ после реализации двух этапов займёт территорию площадью более 700 га в девяти километрах от международного аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, в 3,5 км от Транссиба. И в непосредственной близости от Промышленно-логистического парка.

Ранее редакция рассказывала о том, что в особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний.