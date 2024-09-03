Утонувший катер подняли со дна Оби на набережной в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура помогла поднять затонувший катер, который находился около Михайловской набережной в период межнавигационного отстоя.

– В период весеннего паводка произошло затопление маломерного судна «ТБС-20», находящегося в акватории реки Оби в период межнавигационного отстоя, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Состояние катера не соответствовало необходимым требованиям и представляло опасность для окружающей среды.

В связи с этим суд обязал судовладельца поднять его из реки.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция вывела на чистую воду нелегальный катер на Оби в Новосибирске.