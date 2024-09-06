Дожди и холод: какая погода ждет в выходные жителей Новосибирска

В ближайшие выходные жителей Новосибирска продолжат лить дожди, а температура воздуха ночами будет опускаться до +7.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 7 сентября, в сибирской столице сохранится дождливая погода. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 3-8 м/с, при порывах до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до +7…+9.

Воскресенье, 8 сентября, также пройдет с осадками. Ветер изменит свое направление и подует с юго-запада. Скорость воздушных потоков составит от 2-х до 7-и м/с, при порывах будет достигать 9 м/с.

Ночная температура останется на прежнем уровне, а днем столбики термометра покажут +13…+15 градусов.

6 сентября в народном календаре — Евтихий Тихий. «Евтихий — тихие зори» — так в старину называли этот день. Светать начинает позже, а дни становятся короче.

Согласно народным приметам, дождь в этот день — к сухой и теплой осени. Если тучи закрыли солнце — к похолоданию. Беспокойные птицы — к дождю. Радуга — к хорошей погоде. Много желудей – к суровой и долгой зиме.

Ранее редакция сообщала о том, какой прогноз на сентябрь дали новосибирские синоптики. Специалисты пообещали сибирякам бабье лето.