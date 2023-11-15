Прокуратура добилась жилья для многодетной семьи в Новосибирске

Прокуратура через суд добилась предоставления жилья для многодетной семьи из 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дом многодетной семьи признали аварийным еще в 2019 году. Переселить семью планировали до 2028 года.

― Для многодетной семьи, имеющей 6 детей, такой срок показался неразумным. Оставаться в непригодных для проживания условиях семья не смогла и переехала в съемное жилье, ― говорится в сообщении.

Прокуратура заинтересовалась таким случаем и приняла решение отстаивать права семьи в суде.

Прокурор Новосибирска обратился в Центральный районный суд с иском. Он требовал от мэрии предоставить семьи дом отвечающий всем нормам.

― Пока дело рассматривалось в суде состав семьи пополнился еще одним ребенком, ― отметили в сообщении.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал мэрию в течение 6 месяцев предоставить многодетной семье жилое помещение.

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