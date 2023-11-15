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ХК «Сибирь» одержала великолепную победу над «Торпедо»

  • 15/11/2023, 09:49
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ХК «Сибирь» одержала великолепную победу над «Торпедо»
Счет – 4:1.

ХК «Сибирь» в домашнем матче с нижегородский «Торпедо» одержал уверенную победу. Счет – 4:1. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Первый период окончился ничьей. Во втором периоде сибиряки вырвались вперед, а в третьем только увеличили разрыв.

― Хорошая игра получилась. Самое главное, что забили четыре гола, редко забиваем так. Молодцы ребята, старались, желание было, ― отметил Дэвид Немировски, главный тренер ХК «Сибирь».

Отметим, что на этом матче символическое вбрасывание произвел 8-летний Игорь Захаренко. С мальчиком был заключен однодневный контракт. Так команда решила поддержать его на пути борьбы с онкологией.

Обе команды сыграли 33 матча в рамках КХЛ. «Сибирь» имеет 10 побед в основное время, одну в овертайме и три в серии буллитов. ХК «Торпедо» побеждал 14 раз в основное время, три раза в овертайме и дважды по буллитам.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним болельщиком, который борется с онкологией.

Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь Победа


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