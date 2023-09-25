Прокуратура доказала незаконность возводить дома без социальной инфраструктуры

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал законной позицию прокуратуры Новосибирской области о невозможности строительства жилья при необеспечении жильцов дома объектами социальной инфраструктуры.

— Прокуратура Новосибирской области, вступив в процесс на стадии апелляционного обжалования, доказала, что выдача разрешения на строительство многоквартирного дома, если его жильцы не обеспечены местами в школах и детских садах, противоречит требованиям законодательства, нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение апелляционного суда вступило в законную силу.

По данным регионального правительства, в Новосибирской области с начала года введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, что на 34% больше, чем в прошлом году. В общем объеме введенного жилья 69% – это многоквартирные жилые дома, 31% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. В регионе выдано 193 разрешения на строительство жилых домов общей площадью помещений — порядка 1 млн кв.м. Всего предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2 450 млн кв.метров.

В ближайшие три года на реализацию мероприятий по строительству соцобъектов в областном бюджете предусмотрена беспрецедентная сумма – более 53 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, бюджет 2023 года вырос более, чем в четыре раза.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области доход семьи для обслуживания ипотеки должен быть от 96,9 тыс рублей.