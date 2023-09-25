Министр транспорта пообещал закончить дорожные работы в Новосибирске до снега

— По нацпроекту БКАД введены в эксплуатацию 53 объекта плюс 6 объектов к прошлой неделе. Завершены работы на 20 объектах, уложены 2,8 млн кв.м верхнего слоя покрытия, что составляет 83%. Кассовое исполнение составляет 8,067 млрд — 53,3%, — сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области и.о. министра транспорта региона Анатолий Костылевский.

— Нет, — заявил Костылевский.

Губернатор области Андрей Травников поинтересовался у подчиненного, уйдут ли какие-то дорожные объекты под снег.

Такой же ответ дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с дорожными ремонтами в городе.

— Плановые показатели — 23 объекта, работы завершены на 19. Сданы 17, в процессе — 4, но асфальтирование завершено на всех объектах БКАД. Речь идет о работе и прилегающей территории, — пояснил Локоть. — По тротуарам завершены 95 объектов, 23 находятся в работе. По частному сектору завершены 60 объектов, 13 — в процессе, но там в основном щебенение, не связанное с асфальтобетонными работами.

Ранее редакция сообщала о том, что на сессии регионального парламента на этой неделе губернатор представит кандидатуру министра транспорта.