В Новосибирской области доход семьи для обслуживания ипотеки должен быть от 96,9 тыс рублей

В августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в Новосибирской области составил 96,9 тысяч рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Он увеличился по сравнению с началом года на 4,8% (в январе 2023 года — 92,4 тысячи рублей).

— Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего чека ипотечного кредита. При этом спрос россиян на кредиты на покупку жилья далек от снижения — с начала года объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 12,7%, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что несмотря на рост индикатора комфортного обслуживания ипотеки, реальные доходы граждан остаются достаточно стабильными.

По данным НБКИ, в августе самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (189,7 тыс. руб.), Московской области (143,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (129,7 тыс. руб.), Ленинградской области (109,3 тыс. руб.) и Краснодарском крае (106,5 тыс. руб.).

При этом, динамику роста рекомендованного семейного дохода продемонстрировали Удмуртская Республика (+22,2%), Краснодарский край (+17,9%), Волгоградская (+15,6%), Ленинградская (+15,2%) и Ростовская (+15,1%) области. Наименьший рост данного индикатора зафиксирован в Хабаровском крае (+0,2%), Оренбургской области (+2,2%), Ханты-Мансийском АО (+2,4%), а также в Республике Саха (Якутия) (+4,3%) и Новосибирской области (+4,8%).

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