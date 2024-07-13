Прокуратура начала проверку после ЧП в Бердском заливе под Новосибирском

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Бердском заливе в Новосибирской области. Катер «Стингрэй» с капитаном и двумя пассажирами на борту утонул в ночь на 13 июля. Сигнал на пульт МЧС поступил от одной из пассажирок тонущего маломерно судна в третьем часу ночи.

Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда бросились на помощь утопающим. В полной темноте и на большом водном пространстве спасатели отыскали потерпевших, вызволив их из холодной воды около села Морозово.

— В настоящее время идут работы по подъему судна. Вред окружающей среде не допущен. Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала купального сезона в Новосибирской области утонули 46 человек, что в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 16 из погибших на воде — дети.