Лишившись ноги, боец СВО оказался запертым в четырех стенах в Новосибирске

Военный из Новосибирска лишился ноги после ранения в зоне проведения Спецоперации. Несколько месяцев назад Дмитрий попал под атаку дрона на передовой. Из-за массированной атаки БПЛА не было возможности быстрой эвакуации после ранения, поэтому одну ногу в итоге спасти не удалось. Вторая сейчас в аппарате Илизарова.

Несколько месяцев сибиряк провел по больницам, но сейчас уже находится дома.

Квартира бойца находится на 4-м этаже жилого дома, в котором нет лифта. Из-за того, что спуститься вниз на коляске и подняться обратно почти невозможно, мужчина стал заложником четырех стен. Его супруга обратилась за помощью в региональное отделение «Народного фронта».

— Мы уже связались с Городским комплексным центром социального обслуживания населения. Решаем, каким именно образом лучше всего помочь Дмитрию. Также ведем переговоры с производителем колясок-ступенькоходов, — рассказали общественники.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы новосибирского батальона «Вега» вновь захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне Специальной военной операции.