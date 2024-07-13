Лишившись ноги, боец СВО оказался запертым в четырех стенах в Новосибирске

Военный из Новосибирска лишился ноги после ранения в зоне проведения Спецоперации. Несколько месяцев назад Дмитрий попал под атаку дрона на передовой. Из-за массированной атаки БПЛА не было возможности быстрой эвакуации после ранения, поэтому одну ногу в итоге спасти не удалось. Вторая сейчас в аппарате Илизарова.
Несколько месяцев сибиряк провел по больницам, но сейчас уже находится дома.
Квартира бойца находится на 4-м этаже жилого дома, в котором нет лифта. Из-за того, что спуститься вниз на коляске и подняться обратно почти невозможно, мужчина стал заложником четырех стен. Его супруга обратилась за помощью в региональное отделение «Народного фронта».
— Мы уже связались с Городским комплексным центром социального обслуживания населения. Решаем, каким именно образом лучше всего помочь Дмитрию. Также ведем переговоры с производителем колясок-ступенькоходов, — рассказали общественники.
Ранее редакция сообщала о том, что бойцы новосибирского батальона «Вега» вновь захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне Специальной военной операции.
Источник фото и видео: группа «Народный фронт Новосибирской области» в ВКонтакте
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