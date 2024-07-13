Женщина за рулем иномарки сбила 8-летнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla сбила девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Дорожный инцидент произошел в Октябрьском районе города днем 13 июля.

По данным Госавтоинспекции, 49-летняя водитель иномарки двигалась на своем автомобиле по улице Волочаевской в сторону Виталия Потылицына. Возле дома №43а на улице Татьяны Снежиной она наехала на маленького пешехода, пересекающего дорогу по «зебре».

— В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка — она была доставлена в больницу. Характер травм уточняется, — рассказали в пресс-службе ГАИ.

На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Советском районе Новосибирска пьяный мигрант за рулем автомобиля сбил 12-летнего подростка на глазах у его матери и друзей.