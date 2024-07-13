С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 46 человек

В Новосибирской области с начала купального сезона утонули 46 человек, что в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 16 из погибших на воде — дети. Печальную статистику озвучили в региональном МЧС.
— Наибольшее количество погибших отмечается в городе Новосибирске — 18 человек. В число «лидеров» по трагическим случаям также вошли Новосибирский, Тогучинский и Краснозерский районы Краснозерск соответственно 8, 5 и 3 человека, — рассказали в ведомстве.
Еще в 11 районах области и Искитиме утонули по 1 человеку.
В связи с растущими несчастными случаями в водоемах региона МЧС ввел режим повышенной готовности. Спасатели напомнили о правилах безопасности на воде:
— купаться только на официально открытых пляжах
— не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения
— не оставлять у воды детей одних без присмотра
— перед тем, как заходить в воду в жару, необходимо побыть в тени
— в воду заходить постепенно
— трезво оценивать свои навыки плавания.
В МЧС порекомендовали перед прогулкой на лодке или сапборде, убедиться, что нет сильного ветра, дождя и больших волн. Если погода плохая, то лучше перенести поездку.
Ранее редакция сообщала о том, что на Иван Купала на водоеме в Калининском районе Новосибирска утонул школьник.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по НСО
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