С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 46 человек

В Новосибирской области с начала купального сезона утонули 46 человек, что в двое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 16 из погибших на воде — дети. Печальную статистику озвучили в региональном МЧС.

— Наибольшее количество погибших отмечается в городе Новосибирске — 18 человек. В число «лидеров» по трагическим случаям также вошли Новосибирский, Тогучинский и Краснозерский районы Краснозерск соответственно 8, 5 и 3 человека, — рассказали в ведомстве.

Еще в 11 районах области и Искитиме утонули по 1 человеку.

В связи с растущими несчастными случаями в водоемах региона МЧС ввел режим повышенной готовности. Спасатели напомнили о правилах безопасности на воде:

— купаться только на официально открытых пляжах — не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения — не оставлять у воды детей одних без присмотра — перед тем, как заходить в воду в жару, необходимо побыть в тени — в воду заходить постепенно — трезво оценивать свои навыки плавания.

В МЧС порекомендовали перед прогулкой на лодке или сапборде, убедиться, что нет сильного ветра, дождя и больших волн. Если погода плохая, то лучше перенести поездку.

Ранее редакция сообщала о том, что на Иван Купала на водоеме в Калининском районе Новосибирска утонул школьник.