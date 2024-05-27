Прокуратура наказала руководителей организации у которой упал башенный кран в Новосибирске

Прокуратура провела проверку после того, как стрела башенного крана упала рядом с детским садом на улице Рельефная, 102/2 в Новосибирске.

Как выяснила прокуратура, опрокидывание стрелы произошло из-за несоблюдения ответственными лицами должностных и технических инструкций во время демонтажа крана для его перебазирования.

На данный момент кран уже демонтирован, работы продолжаются с использованием одного башенного крана.

Проверка также выявила нарушения требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

В отношении застройщика, технического заказчика, подрядчика и их сотрудников возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Руководителям организаций внесены представления об устранении причин и условий, которые привели к нарушениям закона.

Напомним, что в результате падения стрелы крана на строительную площадку никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура передала в суд дело о похищении студента НГТУ в Новосибирске.