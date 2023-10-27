Прокуратура наказала вице-мэра Новосибирска за загрязнение Оби

Прокуратура внесла представление первому заместителю мэра Новосибирска Геннадию Захарову из-за сброса сточных вод в реку Обь в поселке Огурцово. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

На территории «Новосибгортранс» нашли мойку, которая сливала грязную воду по трубопроводу через отстойник в коллектор ливневой канализации.

— По данному факту исполняющий обязанности природоохранного прокурора внес представление первому заместителю мэра города, — говорится в сообщении.

После принятых мер незаконный сброс стоков прекращен, трубопровод от здания мойки к коллектору перекрыт.

Напомним, что коллектор находится в пользовании у «Метро МиР».

— МП «Метро МиР» эксплуатирует указанный ливневый коллектор без решения Минприроды Новосибирской области о предоставлении водного объекта в пользование. Надлежащий контроль качества сбрасываемых сточных вод, в том числе принимаемых от хозяйствующих субъектов, не осуществляется, — отмечалось в прокуратуре.

Выявлено превышение загрязняющих веществ: нефтепродуктов, железа, марганца и других.

Ранее редакция сообщала о том, что «Метро МиР» уличили в загрязнении Оби в Новосибирске.