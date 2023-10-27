Трамвай-убийца лишил жизни пешехода в Новосибирске

Смертельный маршрут трамвая № 15 в Ленинском районе города оказался последним для жителя Новосибирска.

― 26 октября в 20 часов 35 минут на территории Ленинского района водитель – женщина, управляя трамваем, двигалась по улице Троллейная, со стороны улицы Пархоменко , в сторону улицы Демьяновская. В пути следования у дома 14 по улице Троллейная, совершила наезд на пешехода, который стоял на трамвайных путях, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.