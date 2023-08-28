Стали известны причины падения крана на стройке в Новосибирске

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, в которой погибла машинистка башенного крана. Одной из основных причин стала неисправность ограничителя механизма передвижения крана, не обеспечившего его своевременную остановку. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления ведомства.

Но были и другие нарушения, которые могли привести к трагедии.

— Эксплуатация башенного крана в неработоспособном состоянии. Отсутствие своевременного проведения технических обслуживаний и ремонтов. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 июня на стройке микрорайона Европейский берег ГК «Брусника» по ул. Заровного обрушился подъёмный кран. Находящаяся в его кабине крановщица в результате полученных травм погибла на месте, спустя полчаса её тело забрали медработники. Из-за падения крана также получили повреждения около 10 машин.

Ранее редакция сообщала о том, что по факту гибели крановщицы на стройке в ЖК Европейский берег возбуждено уголовное дело.