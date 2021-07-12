Прокуратура направила в суд дело о хищении 11 млн рублей бюджетных средств

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение суда уголовное дело о хищении почти 11 млн руб. бюджетных средств. По сообщению надзорного ведомства, в деле замешана сотрудница муниципального учреждения «Центр бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района», ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, санкция — до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в период с 2013-го по 2019 года бухгалтер формировала ведомости и вносила недостоверные сведения в реестры на выплату зарплаты сотрудникам образовательных учреждений. Жалование начислялось так называемым «мертвым душам». Похищенные средства она обналичивала в банкоматах. Таким образом ей удалось похитить около 11 млн руб., принадлежащих трем сельским школам.

Слушания по делу пройдут в Центральном райсуде Новосибирска.