Прокуратура нашла более 280 нарушений на новосибирских АГЗС

В связи с происшедшим 14 июня пожаром на АГЗС «Еврогаз» прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по Новосибирской области проведены проверки соблюдения законодательства в сферах промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации газозаправочных станций.

На сегодняшний день проверены все 39 АГЗС, расположенных на территории Новосибирска и города Обь, и выявлено более 280 нарушений требований закона, говорится на сайте ведомства. В том числе установлены факты эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии; использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования; несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений; невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты. Выявлены также случаи необеспечения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствия документации и инструкций по надлежащей эксплуатации оборудования и др.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурорами руководителям эксплуатирующих организаций внесено 21 представление. В отношении виновных лиц возбуждено 60 дел об административных правонарушениях.