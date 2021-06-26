Восемь уголовных дел за хищения при строительстве детсадов в Новосибирске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что директор МКУ «УКС» в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе, в рамках реализации нацпроекта «Демография», с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принял произведенные работы по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Кроме того, в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

— Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных организаций, с которыми у МКУ «УКС» были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ «УКС» при проведении профессиональных праздников (День строителя) и иных корпоративных мероприятий, — говорится в сообщении пресс-службы СК. — Руководители подрядных организаций, осознавая, что директор МКУ «УКС» может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов, либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия общественного питания. В последующем, директор и работники МКУ «УКС», в рамках оплаченных подрядными организациями счетов, пользовались услугами общественного питания при проведении профессиональных праздников и иных корпоративных мероприятий.

В настоящее время по материалам, предоставленным оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, следователем регионального следственного управления в отношении директора МКУ «УКС» возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, в значительном размере.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.