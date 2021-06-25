У производителей практически закончилась гречка

— По итогам 2020 года показатель по производству крупы в регионе выполнен на 18%. Производитель — ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский» — в Черепановском районе сократил производство, не выдержал конкуренции с крупными алтайскими производителями, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Генеральный директор ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский» Александр Дембровский в ответ на запрос Infopro54 отметил, что в целом по году на предприятии не наблюдается резкого падения производства.

— «Элеваторный комплекс «Безменовский» — переработчик крупы. Мы можем работать как на собственном сырье, так и на давальческом. С точки зрения объемов переработки за год (с сентября 2019-го по сентябрь 2020-го и с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го) объемы переработки зерна не снизились. В прошлом году мы переработали около 9 тысяч т крупы, в этом идем с аналогичными показателями, — отметил Дембровский.

— Как такового роста потребления гречневой крупы в среднем по году мы не увидели. Население как употребляло около 2,3 кг на душу, так и продолжило столько употреблять. Всплеск потребления был потому, что люди запасались впрок, боялись роста цен и того, что гречка исчезнет с полок магазинов. Затарились и потом успокоились. Сеть «Лента», к примеру, закупила у нас тогда столько сырья, что больше до декабря не делала заявок, — говорит собеседник Infopro54. — Мы выполнили все планы, которые ставили перед собой в 2020 году по отгрузке крупы в сети Москвы и Санкт-Петербурга, по выходу на зарубежные рынки.

Он напомнил, что 2020 год был несколько перекошен по загрузке из-за пандемии. С марта и в течение 3 месяцев элеватор работал на пике производительности, а потом процесс остановился, и предприятие пользовалось тем, что наработало на склады.

При этом он соглашается, что ситуация на рынке гречки в 2020-2021 годах в регионе изменилась. Больше всего на нее повлиял экспорт. Доля поставок крупы за границу сильно увеличилась, и это сказалось на цене.

— Экспортные цены были на 3-5 рублей за кг выше, чем внутренние. Если мы начинали сезон с 26 рублей за кг, то максимальная цена доходила до 48 рублей за кг, — говорит гендиректор элеваторного комплекса. — Конкуренция с алтайскими производителями сегодня действительно очень серьезная. На Алтае выращиваются и перерабатываются 60% всей российской гречки, с ними сложно конкурировать. Но, не считая последних 2 лет, нам вполне хватало новосибирской гречки и того, что мы покупали в приграничных районах Алтая. В прошлом году алтайцы закупали крупу у наших производителей, в сезоне 2020-2021 она большей частью ушла на экспорт.

Сейчас 80% сырья, на котором работает «Элеваторный комплекс «Безменовский», давальческое, то есть предприятие принимает его на переработку. На сырье, купленное самостоятельно, приходятся всего 20%.

— Во-первых, у сельхозпроизводителей крупы прошлого урожая уже почти не осталось: у наших контрагентов, с которыми мы обычно работали, она закончилась в апреле. Во-вторых, мы брали кредит на покупку сырья по цене 25 рублей за кг, а сейчас входная цена доходит до 46 рублей за кг. Так что сейчас мы дорабатываем имеющиеся объемы, на месяц закрываемся на ежегодный плановый ремонт и готовимся к новому урожаю. При этом на рынке никакого дефицита гречки нет, — подчеркнул Александр Дембровский. — Торговые сети распродают остатки крупы, закупленной весной-летом прошлого года. Затарившееся на волне карантинного ажиотажа население не спешит делать новые покупки.

Он напомнил, что экспорт гречихи закрыли с 1 июня. До этого в течение месяца был небольшой всплеск спроса на крупу. Сейчас она установилась на уровне 42 рублей за кг входного сырья. Потребительский спрос на крупу в торговых сетях вялотекущий.

— Пока не очень понятно, как сложится цена на новый урожай. Это зависит от погоды, урожая как у нас, так и в Китае, от того, откроется ли экспорт, — резюмирует собеседник Infopro54.

ООО «Элеваторный комплекс Безменовский» создано в 2002 году. Входит в ГК «Пассим». По данным Rusprofile, выручка компании в 2020 году составила 165 млн руб, в 2019 — 202 млн руб. В ГК «Пассим» также входят ООО «Первая крупяная компания», ООО «Логистический комплекс элитный» и ООО «Управляющая компания Пассим». По данным открытых источников, владельцем всех ООО является Андрей Александрович Пивоваров.