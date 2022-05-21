Первые и не очень лица Новосибирска раскрыли имущество и доходы

Власть представительная. Высший эшелон

Как и годом ранее первое место по доходам в руководстве горсовета Новосибирска за его спикером Дмитрием Асанцевым с доходом в 3,5 млн руб., несмотря на то, что это меньше 0,2 млн к уровню прошлого года.

Второе место на доходном пьедестале почёта разделили сразу три его заместителя с доходами в 2,9 млн руб. —(+1,9),(+0,8) и(+0,2). Если смотреть в разрезе семейных доходов серебряных призёров, то лидером среди них становится семья Евгения Яковенко, доход супруги которого составил 4,3 млн руб (+0,9 млн.). Семья Яковенко вышла вперёд остальных членов группы и в имущественном плане. Самому Яковенко принадлежат 17 земельных участков (+14), жилой дом (600,6 кв м), доля в квартире, легковой автомобиль, три мотоцикла и два прицепа. В собственности супруги вице-спикера числятся 17 земельных участков (+3) и легковой автомобиль. Земельные участки у каждого из членов семьи — в индивидуальной собственности.

Самым скромным в вице-спикерском отряде стал получивший свой пост в прошлом году Евгений Лебедев с доходом в полмиллиона рублей и долей машиноместа в качестве собственности. Доход супруги Лебедева составил 2,1 млн руб. Ей на правах индивидуальной собственности принадлежат три квартиры, одна из которых — в пользовании несовершеннолетнего ребёнка.

ТОП — 10

С третьего места в прошлом на первое место в текущем году взлетел председатель комиссии по городскому хозяйству, замдиректра ООО «Медтехника для дома» Игорь Кудин («Единая Россия») с доходом в 91,8 млн руб. (+70,7). Имущество Кудина осталось неизменным (2 административно-бытовых здания, 2 нежилых помещения и земельный участок), однако супруга из декларации исчезла.

На второе с первого места перешел председатель комиссии по бюджету и налоговой политике, директор по развитию ООО «ДСК КПД Газстрой»(«Единая Россия»), задекларировавший 68,1 млн (+32,7 млн.). Напомним, что его отец — зампредседателя комитета Заксобрания по строительству и ЖКХ, глава ГК «КПД — Газстрой» Евгений Покровский занял пятое место в «доходном» рейтинге областных депутатов, увеличив доход почти в пять раз — с 15,6 до 75,3 млн. Что касается Покровского-младшего, то из имущества у него пять земельных участков в индивидуальной и долевой собственности, жилой и дачный дома, баня, восемь нежилых посещений, 11 квартир (в прошлогодней декларации указаны не были), легковой автомобиль, прицеп и гидроцикл. Доход супруги депутата составил 8,8 млн руб. (+5,2). Имущество осталось без изменений — два объекта незавершённого строительства, пять земельных участков и легковой автомобиль.

Взлёт с 5 на 3 место состоялся и у одного из главных ньюсмейкеров горсовета —собственника ГК «Дискус» Алексея Джулая («Единая Россия») с доходом в 59 млн руб. (+47 млн.), собственностью в виде более 80-ти земельных участков, двух жилых домов, двух квартир, двух нежилых помещений, здания, объекта незавершённого строительства, грузового и легкового автомобилей и моторной лодки. У супруги депутата без изменений: доход менее миллиона рублей, нежилое помещение и легковой автомобиль.

С предпоследнего места прошлогодней первой десятки на почётное четвёртое место поднялся генеральный директор ООО «Сибирь—развитие» Дмитрий Червов («Единая Россия») с доходом в 31 млн руб. (+22,3). Ему принадлежат более 30-ти нежилых помещений, квартира и маломерное судно-катер. У супруги — без изменений: доход менее миллиона, имущество — квартира, три нежилых посещения и легковой автомобиль.

С 4 на 5 место опустился директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (независимый, «Лига эффективности»), задекларировавший 26,8 млн (+11,5). Ему на правах общедолевой собственности принадлежат пять земельных участков, 7 строений, на правах индивидуальной собственности — квартира. У супруги депутата на правах общедолевой собственности появились земельный участок и два строения.

Шестым в десятке оказался ещё один ныне независимый депутат, в недавнем прошлом представлявший фракцию КПРФ Алексей Михайлов, задекларировавший 17,5 млн руб. За ним числится земельный участок (1,1 тыс кв м), легковой автомобиль и в общей совместной с супругой собственности квартира. Доход супруги депутата — менее миллиона рублей.

На 7-ю с 6-й позиции спустился председатель комиссии по контролю за деятельностью органов исполнительной власти, директор по инвестициям ООО «Автовокзал — главный» Андрей Гудовский («Единая Россия») с доходом в 10,8 млн. (+0,3). Имущество осталось без изменений.

С 7-й на 8-ю строчку рейтинга перешел финансовый директор ГК «Вира—Строй» Александр Савельев («Единая Россия»), задекларировавший 8,3 млн (-0,9). Имущество депутата не изменилось — помещение и земельный участок. Доход супруги Савельева составил 10,7 млн руб. (-18,2). Примечательно, что, по сравнению с прошлым годом, в семье Савельева доход появился у троих из четырёх несовершеннолетних детей — по 0,3 млн у каждого. Из имущества им принадлежат две квартиры, земельный участок и жилой дом.

Предпоследнее место рейтинга занял председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников («Единая Россия»), чей доход составил 7,8 млн руб. (-1,1). Ему на правах общедолевой и индивидуальной собственности принадлежат две квартиры.

Наконец, последнее место в десятке разделили председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко и депутат Денис Кулинич (оба – «Единая Россия», задекларировавшие по 6 млн руб. У Титаренко на правах общедолевой собственности два земельных участка, индивидуальной собственности — два нежилых помещения. Кроме того, за депутатом числится легковой автомобиль Lexus GX460, как следует из декларации, приобретённый за счёт дохода с предыдущего места работы, дохода от продажи земельного участка и средств супруги. У супруги с доходом менее миллиона рублей — квартира (152,5) и легковой автомобиль Bronto 212140-0000070.

Кулиничу принадлежат на правах разных форм собственности две квартиры, два земельных участка. На правах индивидуальной собственности – жилой дом (572,5) два легковых автомобиля — Daewoo Nexia и Land Rover Range Rover. Доход супруги составил 1,3 млн.руб. Помимо квартиры в общедолевой, ей на правах индивидуальной собственности принадлежат земельный участок (800) и машиноместо.

Также доходы более миллиона рублей показали Игорь Атякшев («Единая Россия»), Александр Бестужев («Единая Россия»), Сергей Бойко (Коалиция «Новосибирск 2020»), Сергей Бондаренко («Единая Россия»), Лилия Гончарова («Единая Россия»), Антон Картавин (Коалиция «Новосибирск 2020»), Екатерина Козловская («Единая Россия»), Андрей Любавский (КПРФ), Александр Мухарыцин («Единая Россия») и Евгений Прохоров (независимый, ранее входил во фракцию ЛДПР).

У остальных депутатов горсовета годовой доход составил менее миллиона рублей.

Власть исполнительная

У главы городской исполнительной власти — мэра Новосибирска Анатолия Локтя — годовой доход, согласно декларации, составил 4,2 млн руб. и по сравнению с прошлым годом не изменился. Доход супруги начальника — 1,4 млн руб. (+0,1 млн.). Имущество семьи изменений не претерпело — одна квартира у мэра и две — у его супруги.

Что касается подчинённых градоначальника, то обозначим лишь призёров каждой из «номинации» — должностной группы.

Итак, в номинациипобедителем по уровню доходов становится первый заместитель главы города, потеснивший с вершины пьедестала другого первого вице мэра Геннадия Захарова, о котором ниже. Как следует из декларации Буреева, его доход в 2021 году составил 5,1 млн руб (+2,1), включая денежные средства, полученные по наследству. Помимо денег, замглавы города унаследовал также земельный участок (547), жилой дом (57,9), три квартиры на правах разных форм собственности (131,6) и долю в нежилом помещении.

Второе место, как уже было отмечено, в этот раз занял первый вице-мэр Геннадий Захаров с доходом в 3,5 млн (-5,8). Доход супруги чиновника сократился с 2,4 до 0,1 млн руб., но имущество приросло нежилым помещением.

Замыкает тройку лидеров «социальный» вице мэр Валерий Шварцкопп, поднявшийся с 4-го места и задекларировавший 3 млн руб. (+0,6), включая доход от продажи земельного участка. Доход супруги чиновника подрос с 0,1 до 0,2 млн руб.

В следующей номинации — «начальник департамента» — безусловным лидером становится глава «транспортного цеха» Константин Васильев с доходом в 19,6 млн руб, как следует из декларации, в том числе за счёт дохода с предыдущего места работы — в управлении банка «Акцент», из руководства которого Васильев пришёл в мэрию в октябре прошлого года. За ним числится легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. Другой собственности у чиновника и его семьи нет.

На вторую ступень пьедестала с третьей взобрался глава «коммунального цеха» Дмитрий Перязев, задекларировавший 3,3 млн (+1,5), включая доход полученный с продажи легкового автомобиля. У главного коммунальщика города в собственности земельный участок (866), квартира (86,7), два машиноместа и экскаватор-погрузчик. Доход супруги чиновника составил менее миллиона рублей. У неё в собственности два земельных участка (984), две квартиры (182,7) и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser.

Замыкает тройку лидеров начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Куценко. Его доход составил 2,9 млн руб. (+0,9 млн руб.). Доход супруги Куценко подрос с 0,1 до 0,2 млн. руб.

Наконец, в номинации «глава района» серебряную на золотую медаль меняет глава Дзержинского района Александр Рудских. Он задекларировал 4,2 млн руб (+1,3), включая доход от продажи квартиры. Ещё одна квартира (38,3) у чиновника остаётся в собственности. Доход и имущество супруги Рудских не изменились.

С первого на второе место спускается глава Первомайского района Вадим Бобырь с доходом в 4,1 (+0,2) млн руб., включая доход с продажи легкового автомобиля. Как и в прошлом году, имущества у чиновника нет.

Наконец «бронзу» увозит в Кировский район Андрей Выходцев, задекларировавший 3,5 млн руб (+1,5), включая доход от продажи автомобиля. У него в собственности земельный участок (1 тыс кв м), жилой дом (342) и доля в квартире.

Ранее о своих доходах отчитались сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие Новосибирскую область, полпред, а также губернатор и правительство региона.