Прокуратура нашла переполненный мигрантами хостел с нарушениями в Новосибирске

В Новосибирске продолжается работа по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства.

Прокуратурой советского района совместно с представителями МЧС и МВД было проведено очередное рейдовое мероприятие в местах массового проживания мигрантов.

― Установлено, что в жилом помещении, арендуемом под хостел и размещающем иностранных граждан, зарегистрировано и фактически проживает более 350 таких лиц. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, требований пожарной безопасности, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении арендатора, арендодателя и работодателя возбуждены административные дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев, а также за нарушение правил пожарной безопасности. Устранение данных проблем будет контролировать надзорное ведомство.

Ранее редакция писала, что жители Хилокского жилмассива планируют жаловаться прокурору на незаконный автовокзал, который иностранцы организовали под окнами жилых домов.