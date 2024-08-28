Приставы в третий раз оштрафовали банк на 500 тыс рублей в Новосибирске

Приставы наказали банк за чрезмерное взаимодействие с гражданами, не являющимися должниками и не давшими своего согласия на коммуникацию по взысканию задолженности.

В службу обратилась женщина, которая пожаловалась на нарушение требований федерального закона. Банк связывался с ней, хотя она не была должницей и не знала реального должника по кредиту.

– Взаимодействие с гражданкой было посредством телефонных переговоров и интерактивных голосовых вызовов с использованием автоматизированного интеллектуального агента по номеру телефона. Всего было 80 взаимодействий, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Также банк пытался взыскать просроченную задолженность по кредиту, позвонив ещё 12 гражданам.

В связи с этим банк был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему выписали штраф в 500 тысяч рублей.

Отметим, что это уже третий штраф, который банк получил в 2023 году за аналогичные нарушения.

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