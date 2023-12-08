ChatGPT дал совет мэрии по борьбе с 11-балльными пробками в Новосибирске

Гигантские пробки наблюдаются в Новосибирске целую неделю. Как с ними бороться в мэрии не придумали, поэтому журналисты Atas.Info обратились за решением проблемы к популярной нейросети ChatGPT компании OpenAi. По мнению искусственного интеллекта, на катастрофическую дорожную ситуацию в Новосибирске влияют несколько факторов.

В первую очередь нейросеть назвала объем транспортных потоков, связанный с привлечением множества людей в крупный культурный, экономический и научный мегаполис.

ИИ отметил, что рост городской инфраструктуры не успевает за увеличением числа жителей и транспортных средств. Недостаточно развитая инфраструктура приводит к перегруженности дорожной сети.

Так же на ситуацию максимально влияет отсутствие альтернативных маршрутов, дорожный ремонт, погодные условия и неприспособленность общественного транспорта.

Для решения проблемы с дорожным коллапсом бот OpenAi предлагает городским властям обратить внимание на развитие общественного транспорта.

Следует увеличить количество маршрутов и техники, заняться улучшением комфортабельности автобусов, троллейбусов и трамваев. Также следует создавать среду, способствующую отказу от личных автомобилей, отметила нейросеть.

ИИ также порекомендовал строить новые дороги и развивать дорожную сеть, использовать интеллектуальные транспортные системы, которые смогут грамотно управлять светофорами.

— Необходимо учитывать, что решение проблемы пробок часто требует комплексного подхода и согласованных усилий со стороны городских властей, общественности и бизнес-сектора, — отметил чат-бот.

Ранее редакция сообщала о том, что искусственный интеллект будет защищать лес от пожаров в Новосибирской области.