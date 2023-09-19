Прокуратура Новосибирска закрыла незаконную выдачу потребительских займов

На территории Барабинска пресечена деятельность конторы по выдаче незаконных потребительских займов. Замаскировано все было под ломбард. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

– На территории г. Барабинск индивидуальный предприниматель под видом заключения с гражданами договоров комиссии незаконно осуществляла деятельность по предоставлению потребительских займов под видом деятельности ломбарда, – говорится в сообщении.

Люди заключали договора, по условию которых им выдавались деньги под процент с передачей своего имущество с возможностью выкупа.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов в виде штрафа.

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассматривать дело о нападениях на офисы микрозаймов в Новосибирске.