Суд начал рассматривать дело о нападениях на офисы микрозаймов в Новосибирске

Состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Никиты Белова. Он обвиняется в двух разбоях. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска. Оглашено предъявленное обвинение, установлен порядок исследования доказательств.

— Очередное судебное заседание состоится 28 сентября 2023 года в 12 часов 30 минут, — говорится в сообщении.

Напомним, что Белов обвиняется в том, что 15 июня 2023 года в ООО МКК «Авантаж» по ул. Б. Хмельницкого Новосибирска, подошел к сотруднику организации, достал нож и потребовал передать ему денежные средства. Сотрудник ООО МКК «Авантаж» передала Белову деньги в размере 13 450 рублей. С похищенными денежными средствами Никита Белов скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

21 июня 2023 года Белов проделал подобное уже в отношении сотрудника ООО МФК «Быстроденьги» (филиал по ул. Б. Хмельницкого), забрав таким способом 5 тыс рублей.