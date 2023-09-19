Новую скважину пробурили под Новосибирском после вмешательства прокуратуры

Благодаря прокуратуре в Чулыме построена новая водозаборная скважина. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

— Администрацией города не организовано надлежащее водоснабжение населения, имеющаяся в Чулым скважина неисправна, — говорится в сообщении.

Однако после вмешательства прокуратуры администрация города заключила контракт на бурение новой скважины. Из резервного фонда правительства области на эти цели были выделены 10 млн рублей.

В настоящее время строительство водонапорной скважины завершено, она введена в эксплуатацию.

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