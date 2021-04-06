Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве

Пресс-служба ведомства сообщила, что прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве и направила его в суд.

— В обеспечение этих сделок им одновременно были заключены договоры купли-продажи имущества. Невзирая на объем выполненных заёмщиками обязательств, мужчина регистрировал в свою пользу переход права собственности на объекты недвижимости, — прокомментировали в прокуратуре.

Ущерб от действий злоумышленника составил более 140 миллионов рублей. С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест.

В ближайшее время дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.