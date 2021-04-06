Новосибирскую рыбу распробовали в Европе

На 70% возросла обеспеченность продовольственного рынка Новосибирской области продукцией рыбного промысла.

— За первый квартал 2021 года рыбохозяйственными организациями Новосибирской области выловлено 1979 тонн рыбы, что на 810 тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Значительная часть улова получена на озере Чаны – более 873 тонн, озере Сартлан – 383 тонны, а также на прочих малых и средних озерах области – 702 тонны. Основными видами рыб, добываемыми на водоемах Новосибирской области в первом квартале 2021 года, являются карась, сазан, плотва и окунь, — сообщает пресс-служба правительства области.

Часть добываемой в регионе рыбы поставляется в другие сибирские регионы и на экспорт. В первом квартале 2021 года было экспортировано около 253 тонн продукции, произведенной из выловленной на территории области рыбы (филе окуня, судака и щуки), в страны Европы. Этот показатель на 53 тонны больше, чем в первом квартале предыдущего года.