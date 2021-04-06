S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

С разрешения Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Италии (Болонья), Греции (Ираклион), Германии (Ганновер, Кельн), Ирландии (Дублин) и Болгарии (Варна).

К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает сайт компании.

Рейсы из Москвы в Ганновер и Болонью начнутся с 3 мая, Ираклион — 4 мая, Кельн и Варну — 6 мая, в Дублин — 8 мая.

— Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, — напомнили в компании.

Ранее S7 уже запустила рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари, Неаполь, Катания), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), Хорватию (Пула), на Кипр (Ларнака, Пафос).