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Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

  • 13/05/2021, 08:34
Автор: Мария Садыкова
Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент.

Для детей-сирот в Новосибирской области предлагается ввести безналичные сертификаты на покупку квартир. Проект нового областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения» был одобрен 26 апреля на заседании правительства региона. Инициатором его разработки выступила прокуратура Новосибирской области.

Сертификат планируется предоставлять гражданину однократно при одновременном соблюдении нескольких условий: по достижении возраста 23 лет, обязательно включенных в список детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями, и не получивших жилье в течении 6 месяцев, а также не имеющих неснятой или непогашенной судимости, не являющихся подозреваемым (обвиняемым) по уголовному делу, не состоящих на учете в нарко- или психоневрологических диспансерах, не ограниченных и не лишенных дееспособности. Выданный сертификат должен быть использован в течение года. После регистрации права собственности на приобретенное за счет средств сертификата жилое помещение гражданин исключается из списка на обеспечение жильем.

Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении редакции, новая мера социальной поддержки позволит улучшить обеспечение жильем детей-сирот, которые стоят в очереди на квартиру, в том числе даст им возможность за счет сертификата и доплаты купить жилье большей площади.

Порядок предоставления выплаты будет определен правительством Новосибирской области. Размер выплаты рассчитывается исходя из установленного размера площади жилого помещения (33 кв. м) и средней рыночной стоимости 1 кв. м, устанавливаемого Минстроем России. Отметим, что средняя рыночная стоимость за квадратный метр, установленная Минстроем России за второй квартал 2021 года в Новосибирской области, составляет 51428 рублей. При этом средняя цена за квадратный метр в новостройках города на начало апреля составляла 77128 рублей. Минимальная стоимость за квадратный метр на вторичке была зарегистрирована в Кировском районе, в ЖК «Просторный» — 55 тысяч рублей.

Как пояснил корреспонденту Infopro 54 координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко, учитывая, что выкуп значительных площадей в строящихся домах по ценам, прописанным в стандартах Минстроя РФ, сейчас проблематичен, или качество такого жилья будет «ниже плинтуса», предоставление сертификатов выглядит разумной мерой.

— В такой ситуации у человека будет возможность самостоятельно выбрать район проживания рядом с работой, учебой. Кроме того, это даст возможность избежать компактного заселения таких граждан в один дом или подъезд. Все это вместе будет способствовать скорейшей социализации таких граждан, — говорит эксперт. — Ну и это выглядит справедливо, мы же, выбирая себе жилье, сами решаем — какое нам удобней: побольше, но на окраине, или поменьше, но поближе к центру города.

По данным областной прокуратуры, число сирот, не реализовавших право на приобретение жилой площади, в регионе ежегодно растет. На 1 января 2017 года в реестре были 3586 человек, на 1 января 2021 года — 5151 человек, а на 1 апреля — 5313 человек.

Фото pixabay.com — mastersenaiper 

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Новостройки Новосибирск недвижимость жилье для сирот


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