«Связной» планирует собственное банкротство

ООО «Сеть Связной» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о самобанкротстве, сообщает Федресурс.

Его кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В январе о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», а осенью прошлого года — Совкомбанк.

Кроме того, в 2022 году к «Связному» был предъявлен целый ряд крупных исков. Так, уже в январе текущего года суд принял решение взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере пяти млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). Также в декабре прошлого года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании с компании 839 млн рублей авансового платежа.

Плюс ко всему летом Альфа-банк подавал иски к ООО «Сеть Связной» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с ритейлера шести млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к «Связному» на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк — также из-за просрочки по обязательствам. Однако в ноябре и декабре производство по этим искам было прекращено. Причины так и не были озвучены.

В настоящее время на сайте компании сообщается, что интернет-магазин продолжает работу в штатном режиме, все заказы будут выполнены.

— Наши текущие гарантийные и другие обязательства перед клиентами остаются неизменными, — говорится в сообщении.

«Связной» — ритейлер мобильной техники, оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.

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