Замгенпрокурора России поручил разобраться с ростом тарифов ЖКХ в Алтайском крае

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на совещании в Барнауле во вторник поручил краевым властям и прокуратуре разобраться с ростом тарифов ЖКХ. Об этом сообщает «Интерфакса».

– Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение – разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов. Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей», – сказал Демешин на совещании в Барнауле во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должен выполнять ФАС, исполнительные власти и прокуроры, надзирающие за этим процессом.

Он также привел несколько примеров неэффективного, по его мнению, обеспечения региона углем и высказался в пользу перехода «на более дешевый газ».

– Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей. В 2022 году на объектах малой теплоэнергетики края сформирован запас угля свыше 140%, при этом во второй декаде 2022 на котельных города Камень-на-Оби отмечался недостаток угля, – подчеркнул заместитель генпрокурора РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что в Новосибирске 4 февраля жители города собрались на акцию против повышения цен ЖКХ. Митинг прошел на площадке перед старым аэропортом. На трибуне выступали представители «Коалиции Новосибирск» и партии «Яблоко». На акции собирали подписи под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

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