Прокуратура обеспечила транспортом жителей Мошковского района

Прокуратура восстановила права жителей Мошковского района на перевозку общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— Прокуратурой Мошковского района Новосибирской области проведена проверка в сфере транспортной доступности граждан, пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, перевозок школьным автобусом, — говорится в сообщении.

Было выявлено, что администрация не обеспечила жителям транспортную доступность между микрорайонами «Заречный», «Рябиновый» и «Деревня Мира» поселка Октябрьский. Также без транспорта осталось образовательное учреждение.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе района. После рассмотрения изменена схема движения восстановилась.

— Межмуниципального маршрута № 289 регулярных пассажирских перевозок «п. Октябрьский (Светлый) — пл. им. Калинина (Новосибирск)», с новой остановкой «Три поселка», куда входят микрорайоны «Заречный», «Рябиновый» и «Деревня Мира» п. Октябрьский, — отметили в сообщении.

Отдельно отмечается, что с начала декабря запущен школьный автобус с указанной остановки до МКОУ Октябрьская СОШ №2.

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