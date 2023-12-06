Новосибирская компания увеличила выручку за счет роста продаж сливочного масла

Новосибирская компания ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по итогам трех кварталов 2023 года получила выручку в размере 605,4 млн руб. Это на 8,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом чистая прибыль компании снизилась на 11,3%, что объясняется ростом процентов к уплате в 2023 году на 5,9 млн руб. Об этом сообщил финансовый консультант производителя ООО «Юнисервис капитал»

— Динамика объясняется ростом спроса потребителей. «Фабрика ФАВОРИТ» отмечает и сезонную специфику: в осенне-зимний период из-за потребности организма в энергии для поддержания тепла спрос на сливочное масло повышается, — пояснили в «Юнисервис Капитал».

В структуре выручки эмитент продолжает увеличивать объемы продаж по сливочному маслу. Доля товарной категории по итогам 9 месяцев в портфеле компании составила 46,5%. Для сравнения, по итогам 9 месяцев 2022 года — 37%.

Напомним, на IV съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске в ноябре, отмечалось, что после ухода с рынка иностранных компаний для российских переработчиков открылись новые возможности.

— С рынка сыров РФ после начала СВО ушли производители из Южной Америки, Новой Зеландии, а импорт сливочного масла сократился с 40000 до 4000 тонн. С другой стороны, сейчас аграрии РФ активно выходят со своей продукцией на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Речь идет о тех компаниях, которым удалось создать перерабатывающие мощности, — говорил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Кроме того, в 2023 году «Фабрика ФАВОРИТ» вышла на новый сегмент рынка: она начала заключать контракты с партнерами, осуществляющими поставки снеков в специализированные пивные сети.

— Уже сформирован ассортимент, проведены работы по поиску соответствующих дистрибьютеров и получены первые позитивные отклики. В 1 квартале 2024 года эмитент планирует начать производство 10 снековых позиций для данной целевой аудитории, — поясняют в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке, владеющий несколькими собственными торговыми марками. Компания развивает азиатское направление продаж, осуществляя поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан. Глобальная цель компании — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока. Директор и единственный собственник ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что Фабрика Фаворит разместила облигационный заем.