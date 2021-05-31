Прокуратура обвинила директора завода в невыплате заработной платы

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки исполнения трудового законодательства.

Прокуратура Советского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора федерального государственного унитарного предприятия «Опытный завод», сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

— По версии следователей, руководитель предприятия с 1 октября 2016 года по 11 сентября 2018 года при наличии реальной финансовой возможности не выплатил работникам заработную плату (денежные средства направлялись по договорам контрагентам), — говорится в сообщении. — В результате перед 51 сотрудником организации образовалась задолженность в размере свыше 11, 7 млн рублей.