Пандемия почти не помешала трудоустройству выпускников в Новосибирске

Сотрудники социологической лаборатории Новосибирского госуниверситета экономики и управления провели исследование, в ходе которого изучались вопросы влияния пандемии коронавируса на процессы поиска работы выпускников вузов в 2020 году.

В ходе исследования были опрошены 616 человек, окончившие обучение по социально-гуманитарным направлениям в 2020 году. В выборку попали выпускники экономики, менеджмента, юриспруденции, социологии, рекламы и маркетинга, туризма, IT и других направлений.

Результаты опроса показали, что пандемия коронавируса, вопреки ожиданиям, не оказала существенного влияния на трудоустройство выпускников. Спустя 6 месяцев после вручения диплома постоянную работу нашли 82% выпускников, что соответствует усредненным тенденциям предыдущих лет. Около 4% выпускников отмечают, что у них нет необходимости работать, 2,5% находятся в декретном отпуске и 5% продолжают обучение на более высоком уровне.

Несмотря на ограничительные меры, принимаемые в период пандемии, выпускники стали более мобильными при выборе мест работы в других регионах России. Так, число выпускников, уехавших из Новосибирска, в 2020 году возросло на 8%. Популярнее всего в качестве локации профессиональной деятельности выступает Москва, Санкт-Петербург. Всего в Новосибирске осталось 81,8% выпускников, хотя при приеме доля иногородних студентов в вузах города составляет в среднем около 40-45%: Столица Сибири по-прежнему остается центром притяжения миграционных потоков со всего региона.