Прокуратура обжалует решение суда по Никите Кологривому в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска обжалует решение суда Никите Кологривому. В ведомстве посчитали назначенное наказание для актера-хулигана слишком мягким.

— Прокурор не согласен с решением суда по административной статье для Кологривого. Постановление будет обжаловано в установленные законом сроки, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь регионального ведомства Дарья Манилова.

Напомним, 21 марта Центральный районный суд рассмотрел административное дело звезды сериала «Слова пацана» Никиты Кологривого. В процессе актер признал вину, покаялся и даже выразил желание извиниться перед сотрудниками бара, где он устроил скандал и покусал девушку-хостес.

Видеозапись с дебошем еще раз просмотрели в зале заседания. Сибиряк попросил судью понять, простить и отпустить его на волю, чтобы продолжить свою кинокарьеру.

— Честное пионерское, это все была чистая случайность: я перепутал ногу девушку с ногой товарища, горячка и некрасивая ситуация. Оправдываться я не собираюсь, только покаяться, ― заявил артист.

Суровый помощник прокурора Ольга Прокурякова настаивала на 15 сутках ареста для звездного буяна.

Однако суд учел тяжесть правонарушения и раскаяние Кологривого и постановил арестовать его на неделю.