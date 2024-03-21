Газификацию дач разрешат в Новосибирской области

В настоящее время уточняется, какие возможности есть для догазификации домов в садовых некоммерческих товариществах.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию в феврале 2024 года поручил распространить программу догазификации на дачи.

Александр Новак, заместитель председателя правительства, сообщил, что основные критерии догазификации жилых домов в садовых товариществах уже выработаны.

Под догазификацию в СНТ попадут земельные участки и жилые дома, которые обязательно должны быть зарегистрированы и оформлены в собственность.

Сейчас региональным властям и муниципальным органам власти совместно с газораспределительными организациями необходимо провести инвентаризацию СНТ, расположенных в границах населённых пунктов, газифицированных сетевым природным газом, а также организовать встречи с главами садовых товариществ и начать сбор заявок на участие в программе для формирования планов-графиков.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе в рамках программ догазификации к сетям газораспределения подключены 38,6 тысячи домов, а подводка газа до границы участков выполнена для 76,3 тысячи домовладений.

Ранее редакция сообщала о том, что стокилометровый газопровод начнут строить для двух районов Новосибирской области.