В отношении «Метро МиР» возбуждено еще одно уголовное дело в Новосибирске

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 56 млн рублей. Как пояснили в областной прокуратуре, в ходе проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора на реке Ельцовка были выявлены нарушения.

― Подрядная организация, получив платеж по контракту на выполнение проектных и строительно-монтажных работ 56 млн рублей, самостоятельно внесла изменения в проектную документацию объекта, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора, ― сообщила прокуратура.

В результате подрядчику не удалось получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Он не принят на баланс мэрии Новосибирска и не работает. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по факту мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как уточнили Infopro54 в областной прокуратуре, подрядчиком выступает муниципальное предприятие «Метро МиР».

Напомним, сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю департамента транспорта Константину Васильеву. Бывшего чиновника мэрии Новосибирска обвиняют в превышении должностных полномочий. Речь идет о контракте, заключенном департаментом с муниципальным предприятием «Метро МиР».

Ранее редакция сообщила о том, что УФАС подозревает департамент транспорта мэрии Новосибирска и «Метро МиР».