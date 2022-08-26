Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей

Прокуратура Бердска в июне 2022 года провела проверку соблюдения земельного законодательства при заключении договора купли-продажи земельного участка вблизи берега Бердского залива, находящегося в федеральной собственности.

— Установлено, что между юридическим лицом и территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области в 2014 году заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 49 729 кв.м., кадастровой стоимостью около 5 млн рублей в связи с нахождением на нем 5 объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано юридическим лицом ранее, — отмечается в сообщении прокуратуры. — В ходе проведения проверки установлено, что фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали, в связи с чем земельный участок приобретен юридическим лицом незаконно.

По результатам проверки прокуратурой города в орган предварительного расследования были направлены материалы для проведения уголовно-процессуальной проверки.

По результатам рассмотрения указанных материалов следственным отделом по городу Бердск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области 25.08.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой Бердска на контроль. Детали дела и юридическое лицо до вынесения приговора в прокуратуре озвучить отказались.

Напомним, в прошлом году депутаты Бердска направляли запрос в прокуратуру города о возобновлении расследования в МВД порядка получения земельных участков на берегу Бердского залива экс-депутатом регионального парламента Александром Илющенко. В ответе, подписанном зампрокурора Василием Каличенко, отмечалось, что выводы предварительного следствия признаны незаконными и необоснованными, а уголовное дело было вновь направлено в полицию для возобновления расследования.

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле, возбужденном в отношении экс-главы Искитимского района, который, по версии следствия, подписал постановление о предоставлении острова в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.