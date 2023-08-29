Прокуратура организовала проверку по факту падения крана под Новосибирском

В Новосибирской области транспортной прокуратурой организована проверка по факту падения стрелы крана. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Сегодня около 12 часов при производстве работ на участке железнодорожных путей в Каргатском районе Новосибирской области допущено повреждение контактной сети стрелой крана, эксплуатируемого структурным подразделением филиала ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Из-за ЧП на участке пришлось задержать поезда. На месте ведутся ремонтные работы.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны причины падения крана на стройке в Новосибирске.